Медико-правовая коллегия в Прикамье взыскала в пользу пациентов более 12,5 млн рублей

Сергей Глорио

Пермская Медико-правовая коллегия подвела итоги уходящего 2025 года. За этот период юристы организации участвовали в более 400 судебных разбирательствах и взыскали в пользу пациентов свыше 12,5 млн руб. Они также оказали правовую защиту 27 медицинским учреждениям Перми и Пермского края по искам, поданным 58 пациентами.

Также было проведено более 150 консультаций по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи.

За юридической поддержкой обратились более 40 руководителей медицинских организаций.

