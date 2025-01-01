В МЧС Прикамья предупредили о гололёде и изморози 31 декабря Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС, 31 декабря в некоторых районах Пермского края возможны гололёд и изморозь. В связи с этим в ГУ МЧС по региону рекомендовали не подходить близко к деревьям, конструкциям и линиям электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними.

В ведомстве добавили, что при аварийных отключениях электроэнергии следует обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию, учитывая состояние дорожного покрытия.

Пешеходам нужно быть внимательными при переходе через дорогу.

В случае экстренной ситуации нужно звонить: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

