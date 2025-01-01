Около 42% пермяков ожидают 13-ю зарплату в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию «Авито Работа» и «Авито Реклама», 42% жителей Перми надеются получить годовой бонус в 2025 году.

Наибольший оптимизм относительно выплат по итогам года проявляют жители Казани (55%), Волгограда (53%) и Ростова-на-Дону (51%).

Среди разных возрастных групп наиболее уверены в получении премии сотрудники в возрасте 25—34 лет (47%), зумеры 18—24 лет (45%) и миллениалы 35—44 лет (42%).

Профессиональные ожидания также влияют на планы сотрудников. Представители топ-менеджмента (59%) чаще всего рассчитывают на годовой бонус, за ними следуют маркетологи и PR-специалисты (54%), юристы (52%), инженеры и научные работники (50%), IT-специалисты (49%), специалисты по персональным услугам (49%), администраторы (49%) и медперсонал (47%).

Половина работающих жителей Перми (52%) уже получали годовой бонус или 13-ю зарплату. Чаще всего размер премии не превышает ежемесячного оклада: 12% респондентов получали премию менее половины зарплаты, 11% — примерно равную половине, и 4% — равную месячному окладу. О более крупных выплатах сообщали реже: 4% получали премию в размере полутора окладов, 11% — около двух, и 7% — более двух окладов.

Результаты опроса показывают, что уровень дохода остаётся главным критерием при выборе работы, тогда как наличие премий воспринимается как дополнительный, но не решающий фактор. 65% пермяков в первую очередь обращают внимание на уровень зарплаты, а 59% — на график работы. Конкретные обязанности и задачи важны для 32%, наличие премий — для 33%, условия соцпакета — для 29%. Возможности профессионального роста значимы для 25% респондентов, формат работы (офисный, гибридный, удаленный) — для 21%, локация — для 20%, отсутствие жестких требований к опыту — для 18%, а репутация компании — для 13%.

