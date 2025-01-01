Новогоднее настроение ощущают только 36% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новогоднее настроение ощущают 36% пермяков, ещё 43%, открыто заявляют о его отсутствии, а 12% имитируют праздничный настрой ради близких. Об этом сообщает SuperJob.

Женщины чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (39 и 32% соответственно). Представители сильного пола же несколько чаще, чем горожанки, признаются, что имитируют новогодний настрой (15 и 9%).

Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 40%, среди тех, кто старше, — всего у 31%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника.

Горожане с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.