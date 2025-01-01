ФК «Амкар Пермь» попрощался с четырьмя игроками Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» решил расстаться с четырьмя игроками: Даниилом Зуевым, Сосланом Таказовым, Никитой Голдобиным и Артёмом Аношиным. Их контракты подошли к концу.

«Парни, спасибо за вклад в команду и за время, проведённое в красно-чёрных цветах. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

А вот соглашение с Львом Толкачёвым было продлено на 2026 год.

Лев Толкачёв присоединился к «Амкару» в феврале 2024 года. За это время он сыграл 41 матч, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. В октябре 2025 года его признали лучшим игроком месяца в клубе.

Контракт с ним рассчитан до конца 2026 года.

