Президент РФ отметил наградами четырёх жителей Пермского края

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуги четырёх жителей Пермского края государственными наградами. Соответствующий указ главы государства был подписан 29 декабря.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Борису Ужегову присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Борис Ужегов является директором и соучредителем ООО «Сергинское», занимающееся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока в Прикамье.

Балетмейстеру МАУ «Дворец культуры Гознака» Ирине Деминой за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Кроме того, почётными званиями отмечены начальник Пермского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети» Олег Будыкин и заместитель начальника цеха регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети» Георгий Воробьев. За заслуги в области энергетики, а также многолетнюю добросовестную работу, им присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

