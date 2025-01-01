Вечером 30 декабря Пермь сковали девятибалльные пробки По данным «Яндекс Карт», в городе произошло пять ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почти во всех районах Перми сложилась крайне напряжённая дорожная обстановка: по данным «Яндекс Карт», уровень загруженности почти достиг максимального — 9 баллов. Во всех районах города образовались масштабные пробки, произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Особенно затруднённое дорожное движение наблюдается в центре города: улицы Ленина, Попова, Пушкина, Сибирская, Петропавловская, Осинская, Борчанинова, Революции, Луначарского, 25-го Октября, Малышева, Островского, Куйбышева, а также пр. Комсомольский светятся «красным» и «бордовым».

В Свердловском районе движение практически остановилось на улицах Героев Хасана, Чкалова, Ижевская, Холмогорская, Чукотская, Краснополянская, Хлебозаводская, Васильева, Яблочкова, Солдатова, бульвар Гагарина.

Заторы также наблюдаются на ш. Космонавтов, улицах Промышленной, Верхнемуллинской, Мира, Свиязева, Леонова, Стахановская, Советской Армии, Юрша, Уинская, Крупская, Уральская, Свердлова.

