Минтербез Прикамья предупредил о возможных перебоях интернета в праздники Голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi работают без ограничений

В новогодние праздники в Прикамье возможны перебои в работе мобильного интернета. Об этом на запрос «Нового компаньона» сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«В целях обеспечения безопасности в Перми и Пермском крае периодически вводится ограничение работы мобильного интернета в некоторых локациях региона. Обращаем внимание, что голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi работают без ограничений», — отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях интернета в Москве и ряде российских регионов в новогоднюю ночь и каникулы. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в беседе с ТАСС пояснил, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключён в регионах в любое время, в том числе в новогоднюю ночь, при этом любые меры будут приниматься только по информации о возможных атаках дронов. Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi будут работать без перебоев.

