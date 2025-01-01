В Прикамье продолжается акция «Ёлка желаний» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Пермский край присоединился к традиционной новогодней акции «Ёлка желаний». Детские новогодние мечты исполняют активисты партии «Единая Россия» и депутаты всех уровней.

Так, депутат Законодательного собрания региона Алексей Петров исполнил мечту восьмилетнего Егора из Кудымкарского округа — уже в январе мальчик и его семья станут зрителями шоу «5 континентов» в Пермском цирке.

Депутат Заксобрания Пермского края Павел Черепанов подобрал для Виктории, увлекающейся искусством, специальный набор для творчества, а для Павла — увлекательный конструктор.

Парламентарий Дмитрий Пылёв подарил троим братьям из д. Конец-Бор Краснокамского округа наборы ярких конструкторов, а их сестре — умную колонку.

Депутат Пермской городской думы Даниил Морозов вручил семилетнему Данилу развивающий набор, восьмилетней Василисе — велосипед, 11-летнему Кириллу —смартфон, а 17-летнему Павлу — компьютерный монитор для учёбы и увлечений.

Депутат Госдумы, председатель регионального общественного совета партпроекта «Городская среда» Игорь Шубин исполнил мечты детей из Чайковского округа и Перми. 11-летняя Ева попросила современную беспроводную колонку, пятилетний Никита — конструктор "Лего", трёхлетняя Мария — детскую деревянную кухню с набором посуды.

Два брата из Перми увлекаются спортом, поэтому для них были подобраны настенный тренажер для бокса с комплектом перчаток и спортивный комплект: рюкзак, бейсболка и эспандер.

Депутат Пермской городской думы Ирина Горбунова исполнила спортивную мечту семилетнего Константина. Мальчик уже год тренируется в команде по адаптивному хоккею «Молния Прикамья» и мечтал о настоящих хоккейных шортах. Теперь у Константина есть своя форма для тренировок и выступлений.

Депутат Пермской городской думы, координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Александр Ивонин подобрал для семилетнего Александра специальный набор развивающих игрушек.

Руководитель Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», ветеран СВО Леонид Новохатский подарил Надежде роликовые коньки для активного отдыха и спорта.

Акция традиционно продлится до конца февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.