В «Пермэнерго» сменился руководитель Филиал «Россети Урал» в регионе возглавил Сергей Старков Поделиться Твитнуть

С 30 декабря и.о. директора пермского филиала компании «Россети Урал» — «Пермэнерго» стал Сергей Старков. Он пришёл на смену Вячеславу Костецкому. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вячеслав Костецкий возглавлял «Пермэнерго» с декабря 2022 года. После ухода с должности он продолжит свою карьеру в другом субъекте России.

Согласно информации на сайте компании, Сергей Старков работает в «Пермэнерго» с 1994 года. Более 15 лет он работал в Красновишерском районе электрических сетей (РЭС).

С 2010 по 2014 год занимал пост заместителя главного инженера и начальника производственно-технической службы в ПО «Березниковские электрические сети». После этого был повышен до заместителя главного инженера по вопросам эксплуатации филиала «Пермэнерго».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.