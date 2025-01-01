С проекта производства эндопротезов в Пермском крае сняли статус приоритетного Запуск был запланирован до 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Научно-образовательные центры мирового уровня

С инвестпроекта по производству в Пермском крае уникальных эндопротезов и имплантов сняли статус приоритетного. Решение было принято на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 22 декабря.

«Прекратить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта «Создание производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных и иных полимерных композиционных материалов», реализуемого АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», ООО «Углекон»», — сообщается в протоколе заседания.

По данным сайта минэкономразвития края, статус «приоритетный инвестиционный проект» с возможностью предоставления мер государственной поддержки был присвоен проекту в декабре 2020 года. Изначально завершить строительство планировалось в 2024 году. Общий объём инвестиций составлял 1,5 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест — 156.

Согласно информации, опубликованной на инвестпортале Прикамья, предприятие планировалось разместить на территории опережающего социально-экономического развития «Нытва». УНИИКМ хотел запустить здесь производство уникальных эндопротезов и имплантационных систем, изготовленных на основе собственных разработок.

В 2024 году дочка УНИИКМ — ООО «Углекон» — получила разрешение на строительство завода по серийному выпуску имплантов и эндопротезов из углерод-углеродных композитов. Начало серийного производства продукции было намечено на второе полугодие 2027 года, инициатор достиг договорённости о предоставлении займа от Фонда развития промышленности в 325 млн руб. Общая стоимость строительства на тот момент составляла около 2 млрд руб. Согласно данным официального сайта УНИИКМ, запуск завода был запланирован на 2025 год. Однако в октябре 2025 года стало известно, что совет по предпринимательству направил проект на корректировку параметров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.