В мэрии назвали «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ на период праздников

С 31 декабря по 11 января в ресурсоснабжающих организациях Перми будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно получить информацию о содержании дворов, работе сетевых компаний и сообщить о коммунальной аварии, сообщили в мэрии Перми.

АО «Пермский региональный оператор ТКО» сообщает, что в новогодние праздники с 08:00 до 17:00 ежедневно будет работать многоканальный дежурный телефон 236-90-55. Также можно отправить информацию о проблемах на электронную почту info@te-perm.ru. Сведения о наличии твёрдых коммунальных отходов будут оперативно передаваться компании-перевозчику.

В ресурсоснабжающих организациях с 31 декабря по 11 января также будут работать дежурные телефоны. По ним можно задать вопросы о содержании дворов, узнать о работе сетевых компаний или сообщить о происшествиях. По вопросам отопления следует обращаться в свою управляющую компанию, а если проблема не решается, можно позвонить в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по номеру 259-39-98.

Телефоны дежурных служб ресурсоснабжающих организаций в Перми:

— Контакт-центр «Россети Урал» — 8-800-220-02-20 (круглосуточно);

— ООО «Новогор-Прикамье» — 210-06-80 (круглосуточно), 210-06-00 (с 08:00 до 17:00);

— АО «Газпром газораспределение Пермь» — 04 (104 с мобильного);

— ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» — 220-62-44;

— МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» — 112.

