На юге Прикамья завершили строительство новой поликлиники Медучреждение в Осе начнёт работать зимой 2026 года

Фото: ТГ-канал минстроя Прикамья

В Осе завершено строительство поликлиники, рассчитанной на приём ста пациентов за смену. По информации, предоставленной краевым министерством строительства, объект получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новое медицинское учреждение находится на ул. Парковой, недалеко от действующего больничного городка. В одноэтажном здании поликлиники обустроены кабинеты для участковых терапевтов и врачей узкой специализации, а также помещения для функциональной диагностики. Установлено современное медицинское оборудование.

Хотя внутри ещё находятся упакованные мебель и аппаратура, поликлиника начнёт принимать пациентов уже зимой 2026 года. Здесь смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях около 20 тыс. взрослых жителей.

Фото: ТГ-канал минстроя Прикамья

Возведение здания поликлиники стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Долгая и активная жизнь» и краевой Адресной инвестиционной программы.

