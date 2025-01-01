В ГУФСИН Прикамья рассказали о новогоднем меню заключённых Их накормят несколькими видами горячего, супами и салатами Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, находящихся в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю, в Новый год и Рождество накроют праздничный стол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 31 декабря, 1 и 7 января заключённым предоставят разнообразное меню, которое включает в себя несколько видов горячих блюд: жаркое по-домашнему, плов из говядины, овощной гарнир, пюре с гуляшом, котлеты и мясные тефтели, а также рыбу. В качестве первых блюд будут предложены различные супы, в частности борщ и рассольник. Кроме того, на столах появятся холодные закуски и традиционные салаты, такие как «Оливье», «Винегрет», «Столичный» и другие.

В ГУФСИН России по Пермскому краю добавили, что все необходимые продукты сейчас находятся на складах учреждений. За счёт этого всех осуждённых в праздничные дни смогут обеспечить качественным питанием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.