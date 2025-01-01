Пропавшего в Перми лыжника обнаружили мёртвым Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о гибели мужчины с лыжами, который пропал в Перми.

Напомним, 26 декабря в Перми исчез 75-летний житель Мотовилихинского района. Днём он ушёл из дома и перестал выходить на связь. В тот же день «ЛизаАлерт» объявила о его розыске, опубликовав ориентировку с приметами, фотографией и подробным описанием.

Отмечалось, что мужчина был одет в серую кофту, джинсы, лыжные ботинки, а также имел при себе лыжные палки и лыжи. Его местоположение оставалось неизвестным до вечера 27 декабря, когда «ЛизаАлерт» подтвердила, что информация о его гибели проверена.

Волонтёры отряда выразили соболезнования родным и близким погибшего.

