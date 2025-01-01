В Перми осудят кибермошенников Двое мужчин похитили более 8 млн у жителей нескольких российских регионов Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми перед судом предстанут два фигуранта уголовного дела о хищении средств у граждан посредством дистанционного доступа. Прокуратура Перми утвердила соответствующее обвинительное заключение по делу против этих лиц, входивших в состав организованной преступной группы. Им инкриминируют неправомерный доступ к компьютерной информации, мошенничество в особо крупном размере, совершённое в составе организованной группы, покушение на мошенничество.

По данным следствия, с сентября до октября 2024 года жители Березников, действуя сообща, сняли квартиру в Перми, где разместили компьютерное оборудование и программные средства для удалённого управления. Также они купили более 160 сим-карт, оформленных на разных людей по всей России. Используя эту технику, злоумышленники обзванивали граждан и, обманывая их, получали доступ к личной информации и похищали деньги, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

От их действий пострадали жители нескольких регионов России, включая Омскую и Амурскую области, Красноярский и Пермский края. Общая сумма ущерба превысила 8 млн руб.

Материалы уголовного дела передали в Свердловский районный суд Перми. В защиту прав потерпевших прокуратура подала иски на сумму, превышающую 4 млн руб. Эти деньги планируется взыскать с лиц, которые незаконно продавали или предназначали их банковские карты для использования участниками преступной группировки.

