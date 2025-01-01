В Перми презентовали коллекцию мерча «Лым» Она приурочена к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

фото проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа

В Перми презентовали коллекцию мерча «Лым» («Снег»), приуроченную к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Проект инициировал Пермский дом народного творчества «Губерния», а дизайн разработала команда агентства Syntactica совместно с дизайнером Степанидой Черновой. За основу оформления были взяты традиционные узоры набойки из альманаха, собранного художником-авангардистом Петром Ивановичем Субботиным-Пермяком, и перенесены на современные аксессуары для повседневного использования.

Работа над коллекцией длилась около двух месяцев. Название «Лым» с коми-пермяцкого означает «снег» и ассоциируется с мягкостью, объёмом и теплом. Эти черты определили визуальное решение и форму изделий — тёплых объёмных варежек, шарфов, косынок и сумок, предназначенных для зимы. Концепцию разрабатывали совместно Пермский дом народного творчества «Губерния», агентство Syntactica из Перми и дизайнер Степанида Чернова из Санкт-Петербурга.

Проект стал современной трактовкой художественного наследия Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Дизайн основан на мотивах традиционной коми-пермяцкой набойки, которая использовалась как универсальный графический элемент и перенесена на мягкие дутые аксессуары. Узоры адаптировали под различные форматы, подбирая их масштаб и плотность, чтобы они оставались узнаваемыми на всех изделиях.

В итоге получилась цельная линейка аксессуаров, выполненных в едином стиле и подходящих для городской среды. Коллекция предлагает свежий взгляд на художественное наследие коми-пермяков, сохраняя его характерные черты.

Напомним, что в 2025 году Коми-Пермяцкому округу исполнилось 100 лет. Этот год был отмечен Годом коми-пермяцкого языка, а праздничные мероприятия стали частью широкой культурной программы.

