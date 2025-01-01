С 12 января в Перми начнётся реконструкция трамвайных путей на улице Чернышевского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

12 января в Перми стартуют работы по обновлению трамвайных путей на ул. Чернышевского. В ходе реконструкции будет произведена замена балласта, рельсошпальной решётки и контактной сети. Также запланировано строительство новой остановки на пересечении с улицей Карла Модераха. При выполнении работ будут использованы бетонные шпалы и современные крепления, что повысит долговечность трамвайных путей. Резиновые прокладки и сварка стыков обеспечат плавный ход и снизят уровень шума.

Департамент транспорта администрации Перми сообщил, что на время ремонта трамвайного маршрута №6 движение вагонов будет прекращено. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами маршрутов №71, которые дублируют трамвайный маршрут №6, а также №19, №51 и №74 для поездок по ул. Героев Хасана.

Реконструкцию участка выполняет ООО «Мовиста Регионы Пермь». Масштабная модернизация трамвайной системы города проводится в рамках соглашения между инвестором, региональными и городскими властями. Планируется отремонтировать 35 км путей, реконструировать тяговые подстанции и депо «Балатово». Для улучшения транспортной доступности в Пермь уже поставлено 44 новых трамвайных вагона. Работы уже ведутся на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева, Мира и Белинского.

