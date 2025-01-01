В Перми утвердили названия для семи парков «Зелёного кольца» Такое решение принял Совет по топонимике Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

На заседании Общественного совета по топонимике при главе Перми были утверждены названия для семи парков в рамках программы «Зелёного кольца», что теперь обеспечит этим локациям официальные названия. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Эдуард Соснин.

На территории долин малых рек Перми будут следующие локации:

«Парк Зелёнка» будет простираться от Южной дамбы до улицы Красные Казармы;

«Парк Городские горки» охватит территорию от Егошихинского некрополя до Южной дамбы;

«Парк Пермского периода» расположен от Северной дамбы до Егошихинского некрополя;

«Парк Разгуляй» займет участок от Северной дамбы до Парковой улицы;

«Парк Серебрянский» будет находиться от улицы Чкалова до Муромской;

«Парк Каменских» располагается на улице Подгорной;

«Парк имени А. И. Жунёва» пройдет от улицы Революции до Южной дамбы.

Кроме того, сквер в 64-м квартале эспланады получил название «Покровский». Это имя было выбрано местными жителями на портале «Управляем вместе» и связано с историей города, так как здесь проходила главная улица дореволюционной Перми — Покровская.

Совет также одобрил изменение названия остановочного пункта «Улица Харьковская» на ул. Огородникова на «Улица Магнитогорская» для более точной географической ориентации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.