В новогодние праздники «Т Плюс» в Пермском крае усилит дежурство для надёжной подачи тепла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года энергетики «Т Плюс» в Пермском крае переведут свою работу на усиленный режим. Главная задача в праздничные дни – обеспечить бесперебойное тепло- и электроснабжение в городах Пермь, Краснокамск, Березники, Лысьва, Чайковский, Губаха, в поселении Кондратово и посёлках Майский, Марковский, Прикамский, Пыскор, Железнодорожный.

Круглосуточное дежурство будут нести ремонтные бригады со всей необходимой техникой. На ТЭЦ, котельных и в тепловых сетях усилят контроль над работой оборудования и обеспечат повышенные меры безопасности. Специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» будут взаимодействовать с жилищными организациями по вопросам подачи тепла и горячей воды в дома горожан.

Руководители филиала и всех производственных площадок также будут работать в режиме постоянной готовности. На станциях энергетики заранее проверили системы топливоподачи и провели дополнительные инструктажи для персонала.

«Наша команда готова обеспечить тепловой комфорт в домах жителей Прикамья в период праздников. Мы несём вахту по подаче тепла и горячей воды. Также выполнили подготовку станций к плановому набору нагрузки после праздников, 12 января. Каждый специалист подходит к работе в этот период с максимальной ответственностью», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

Жителям многоквартирных домов при возникновении вопросов по отоплению или горячей воде следует в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Также работает единая Тепловая справочная служба: 8 (342) 259-39-98.

Реклама. "ПАО" Т Плюс". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gKdoMrJetLUU2tbdpiDzwG3TG6CeY7XsooTBR3EK1UYqW3Aes

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.