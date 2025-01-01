В Пермском крае МЧС перевели на усиленный режим несения службы Он продлится все праздники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 декабря по 12 января Главное управление МЧС России по Пермскому краю переходит на усиленный режим работы из-за повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в ведомстве.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия в праздники на территории края создана группировка РСЧС, насчитывающая более 6,5 тыс. специалистов и свыше 2 тыс. единиц техники.

В министерстве призвали пермяков быть осторожными и напомнили, что основной причиной пожаров в праздничные дни является неосторожное обращение с огнём и неправильное использование праздничной иллюминации. Опасность также представляют печное отопление и топка бань и саун.

Жителей призвали использовать только исправные электроприборы; не перегружать электрическую сеть; выключать электроприборы перед выходом из дома; не допускать перегрева печи; не оставлять без присмотра включённые приборы и печи; не курить в постели.

