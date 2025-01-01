Суд оштрафовал ИП из Прикамья за продажу поддельной «молочки» Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал предпринимателя за выпуск и продажу фальсифицированной молочной продукции, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В августе 2025 года управление провело внеплановую проверку индивидуального предпринимателя Д. А. Стратенко, который производит молочную продукцию в с. Сретенское Ильинского округа Пермского края.

В ходе проверки было установлено, что в твороге с массовой долей жира 9%, сметане 20%, сливочном масле «Традиционное» и творожке с клубникой (250 г, 9%) обнаружены несоответствия в жирнокислотном составе молочного жира, а также наличие растительных жиров, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Эти продукты были произведены в марте, апреле и мае 2025 года и затем реализованы в Свердловской, Тюменской областях и Республике Марий Эл через магазины «Маяк» и «Светофор».

ИП нарушил требования Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ «О ветеринарии», а также технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

По результатам проверки управление возбудило административное дело по ст. 14.43 КоАП РФ и передало материалы в Арбитражный суд Пермского края.

10 декабря 2025 года суд оштрафовал предпринимателя. Решение суда вступило в силу 22 декабря 2025 года.

