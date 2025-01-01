Лидера таджикской диаспоры в Пермском крае лишили российского гражданства Также ему запретили въезд в Россию на 50 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Максим Кимерлинг

«Коммерсантъ»

Один из лидеров таджикской диаспоры в Пермском крае был лишен российского гражданства и депортирован из страны. Такое решение было принято в связи с действиями, которые, по мнению властей, представляют угрозу национальной безопасности. Также ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о Сайфиддине Одинаеве, возглавляющем таджикскую диаспору. Этот человек ранее неоднократно привлекал внимание правоохранителей. В апреле 2014 года суд признал его виновным в грабеже с применением насилия (он отобрал у мужчины телефон) и приговорил лидера диаспоры к 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он отбыл в колонии три месяца и был освобождён.

