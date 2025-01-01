В пермском аэропорту случилась массовая задержка рейсов Самолеты прибывают со значительным опозданием Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, задерживаются несколько самолетов. Так, рейс EO 883 в Калининград, запланированный на 20:55 29 декабря, вылетит только в 17:35 30 декабря. Аналогичная задержка коснулась и рейса N4 883.

Отправление самолета A4 6018 в Минеральные Воды отложено с 15:25 до 16:25 сегодняшнего дня.

Также наблюдаются задержки по нескольким рейсам, направляющимся в Пермь. В частности, рейс EO 423 из Сочи, который по расписанию должен был прибыть 29 декабя в 19:55, теперь ожидается только в 11:07. Рейсы N4 884 и EO 884 из Калининграда прибудут в 16:25, вместо запланированных 6:15.

Прибытие рейса A4 4027 из Махачкалы задерживается на час - в 15:25 вместо 14:25. Рейс ZF 2564 из Камрани перенесен с 22:00 вчерашнего дня на 00:20 сегодняшнего дня.

