К Новому году спрос на аренду фотозон в Прикамье вырос в пять раз Оформлением зала жители региона стали интересоваться на 87% чаще

Фото: freepik

freepik.com

Сервис «Авито Услуги» проанализировал в преддверии Нового года, как изменился спрос жителей Прикамья на услуги, связанные с подготовкой к праздникам. Так, в ноябре-декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года интерес к аренде фотозоны вырос у пользователей в 5,7 раза.

Заметно вырос спрос и на другие услуги, связанные с организацией праздников и мероприятий. Оформлением зала жители региона стали интересоваться на 87% чаще, арендой лофта — на 60%, выступлением музыкального коллектива — на 51%. Также вырос спрос на катание на снегоходах и услуги диджея (+14%), на оформление фотозоны (+8%) и оформление кенди-бара (+7%).

Больше внимания пермяки стали уделять праздничному декору: спрос на установку светодиодной ленты вырос на 80%, а уличных гирлянд — на 2%. Готовясь к холодам, жители стали искать услуги утепления дверей в 3,2 раза чаще, восстановлением техники после попадания влаги — в шесть раз чаще, а чисткой от пыли — в 3,7 раза.

Интерес увеличился также и к бьюти-процедурам. Быструю укладку длинных волос пользователи платформы в Пркиамье стали искать в 3,7 раза чаще, экспресс-педикюр — в 3,6 раза, сложную укладку коротких волос — в 2,6 раза, сложную укладку длинных волос — в 2,4 раза, детскую стрижку — на 48%.

