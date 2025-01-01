В Пермском крае из жизни ушла медсестра с 50-летним стажем Раиса Кадубинская Ей было 87 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа «"Краевая больница им.Вагнера Е.А.", г.Березники» ВКонтакте

На 88 году ушла из жизни Раиса Кадубинская, бывшая старшая медицинская сестра детского хирургического отделения краевой больницы им. Е.А. Вагнера в Березниках Пермского края. Как сообщили представители медицинского учреждения в соцсетях, она скончалась 27 декабря. Коллектив выразил глубокие соболезнования её родным и близким.

Раиса Кадубинская родилась 17 января 1938 года в с. Сокиринцы Черниговской области. Окончила Новгород-Северское медучилище, после чего начала работать медицинской сестрой. В Березники приехала в 1965 году, и почти весь ее трудовой путь был связан с городской больницей № 1, в которой она начала работать с 1966 года.

На должность старшей медсестры детского хирургического отделения она была назначена в 1985 году. Успешно управляла деятельностью среднего и младшего медперсонала до 2003 года, затем продолжила трудовую деятельность в должности медицинской сестры того же отделения.

«Главной чертой её характера была преданность избранному делу. Постоянно передавала свой огромный опыт молодым медицинским сёстрам, пользовалась безграничным авторитетом и уважением коллег. Она обладала замечательными человеческими качествами — добротой, тактичностью, отзывчивостью, коллектив любил и ценил её. Раиса Ивановна посвятила служению медицине более 50 лет и в 2017 году ушла на заслуженный отдых», — отметили её коллеги.

За профессионализм, верность и преданность профессии Раиса Кадубинская была неоднократно отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами, а также Орденом дружбы народов.

Гражданская панихида пройдёт 30 декабря в похоронном агентстве «Гранд Ритуал» (ул. М. Сибиряка, 1б, городское кладбище). Начало в 14:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.