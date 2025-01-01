Госжилнадзор Прикамья в 2025 году помог вернуть 21 млн рублей переплаты за ЖКУ Возбуждено 455 дел против управляющих и ресурсоснабжающих организаций Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края подвела предварительные итоги работы за 2025 год. За период было рассмотрено 22 тыс. обращений от жителей региона о содержании общего имущества МКД, начислении оплаты, управлении и лицензировании. Также было проведено 2513 проверок, выдано свыше 1,4 тыс. предписаний, совершено более 95 профилактических визитов в УК.

В защиту прав граждан подано 104 иска, в основном они направлены на обеспечение содержания общего имущества, качественного предоставления коммунальных услуг и корректного начисления платы за ЖКУ.

Жителям региона с помощью ИГЖН вернули 21,4 млн руб. переплаты за ЖКУ. Возбуждено 455 административных дел против управляющих и ресурсоснабжающих организаций и их руководителей. Сумма назначенных штрафов превысила 7 млн руб. Два руководителя также были дисквалифицированы на срок от шести месяцев до года.

