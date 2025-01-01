В Перми продаётся цветочный магазин известной сети Стоимость актива составляет 990 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставили магазин цветочной сети «Фан-Фан», расположенный рядом с цирком. Объявление появилось на сайте «Авито». Собственник предлагает приобрести готовый бизнес за 990 тыс. руб.

«Пoлноcтью oбoрудованный цветочный салон, отдельный вход, проходное место с постоянным потоком покупателей. Переуступка аренды. Мигающая световая надпись «Цветы» в витрине. Есть флористическая, отдельное место для мойки вазонов, замены воды», — отмечается в объявлении.

Магазин находится на ул. Крупской, 28, площадь помещения составляет 58 кв. м. В цену продажи актива входят мебель и оборудование. Стоимость аренды — 88 тыс. руб. По словам автора, точка работает на этом месте более 13 лет, окупаемость бизнеса составит полгода.

На официальном сайте компании сообщается, что сеть магазинов была основана в 2011 году. сейчас в Перми действуют две точки: на ул. Ленина, 100 и ул. Крупской, 28.

