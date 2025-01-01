Сотрудники «НОВОГОР-Прикамье» продолжат работу в праздники для бесперебойного водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В праздничные дни сотрудники компании «НОВОГОР-Прикамье» продолжат свою работу для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В компании организовано дежурство ответственных специалистов и рабочих. Производственные объекты подготовлены к увеличенным нагрузкам, так как 31 декабря объём подачи воды в город обычно возрастает на 10—20 % по сравнению с другими днями.

Клиентские офисы компании не будут принимать посетителей до 12 января 2026 года. Для решения вопросов и передачи показаний приборов учёта можно воспользоваться официальным сайтом «НОВОГОРа» или личным кабинетом. Ответы на обращения предоставят после окончания новогодних праздников.

В случае экстренных ситуаций, связанных с водоснабжением, жители могут обратиться по круглосуточному номеру горячей линии: 2-100-680. Также сообщения о проблемах можно отправить через специальную форму на сайте компании, на номер в Telegram и МАХ (+7-912-484-11-71) или на электронную почту: call@novogor.perm.ru.

В новогодние праздники не ожидается запланированных отключений водоснабжения. Если возникнут перебои с подачей воды, специалисты «НОВОГОР-Прикамье» рекомендуют в первую очередь обратиться в управляющую компанию, где обычно имеется актуальная информация.

Компания призывает жителей Перми бережно относиться к канализационным системам и избегать сброса остатков пищи и другого мусора в унитазы во время праздников. Система централизованного водоотведения предназначена только для удаления продуктов жизнедеятельности человека и животных, предварительно измельчённых пищевых отходов, а также сточных вод из кухни и ванной комнаты.

Из-за низких температур и глубокого промерзания почвы также есть риск замерзания воды в трубопроводах, особенно тех, которые расположены выше нормальных глубин залегания или имеют низкую скорость потока. Замерзание участков трубопроводов может привести к прекращению подачи воды. Подобные проблемы чаще всего возникают на заброшенных или ведомственных водопроводных линиях. Владельцам таких сетей рекомендуется заранее принять меры для обеспечения постоянного проточного режима воды в этот период.

Официальные информационные каналы «НОВОГОР-Прикамье»:

— Сайт: https://novogor.perm.ru

— Telegram-канал: https://t.me/RKS_Novogor

— Группа ВКонтакте: https://vk.com/novogor_perm

