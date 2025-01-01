Строительство нового корпуса техникума в Прикамье оценили в 1,5 млрд рублей Подрядчика выберут в начале следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объявлен тендер для постройки учебного корпуса «Березниковского политехнического техникума». Соответствующее объявление опубликовано на портале госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 1,5 млрд руб.

Победитель конкурса должен возвести 4-этажное здание по ул. Ивана Дощеникова, 21. В новом корпусе разместятся современные аудитории для занятий, мастерские и лаборатории, актовый зал и спортзал, библиотечный и информационный центр, а также столовая.

Результаты конкурса объявят 26 января 2026 года.

Работы планируется начать 16 февраля 2026 года. Объект должен быть завершён 23 марта 2028 года.

В Березниковском политехническом техникуме сейчас получают образование более 1,5 тыс. студентов. Здесь готовят специалистов по контролю качества сырья, реактивов, обогатителей полезных ископаемых, техников и др.

