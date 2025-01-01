Пермские врачи провели консультации и операции бойцам СВО Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Специалисты из Прикамья побывали с гуманитарной миссией в 39-м Гвардейском отдельном медицинском отряде (аэромобильном) ВДВ РФ. Сотрудники Пермского ГМУ им. Е.А. Вагнера, челюстно-лицевые хирурги — проректор по научной деятельности, д.м.н. Александр Слетов и завкафедрой, к.м.н. доцент Светлана Рапекта, а также завкафедрой неврологии Юлия Каракулова и руководитель профсоюзной организации Юрий Уточкин отправились на линию боевого соприкосновения для оказания хирургической помощи, проведения медицинских осмотров и консультаций военнослужащим, а также для обмена опытом и научными знаниями.

Пермские врачи подготовили доклады для конференции «Победить болезнь. Современные достижения неврологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии», посвященной 80-й годовщине 39-го гвардейского отдельного (аэромобильного) медицинского отряда ВДВ РФ. Важнейшей частью общения с боевыми коллегами стало проведение уникальных операций по восстановлению дефектов челюстно-лицевой области бойцам, получившим тяжелые ранения.

Всего специалисты из Прикамья на неврологическом приеме посмотрели полсотни бойцов, которые прибывали с передовой.

Как рассказали в минздраве региона, 39-й отдельный аэромобильный отряд ВДВ участвует в спецоперации с первых дней. Это первое и единственное медицинское подразделение в Вооружённых силах РФ, которому присвоено звание «гвардейский» и вручено боевое знамя. Указом Президента РФ 18 декабря 2025 года отряд удостоен высокой государственной награды — ордена Пирогова. Медотряд работает на самых тяжелых направлениях. О себе они говорят, что такие же десантники, хорошо стреляют и прыгают с парашютом, но в первую очередь они — медики. Отработав в палатах, где есть всё необходимое для круглосуточного проведения операций любой сложности, они по очереди отправляются на передовую на пять суток, чтобы оказывать там помощь выходящим из боя раненым.

