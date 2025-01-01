Хирурги пермской больницы впервые использовали ультразвуковой скальпель Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Недавно в хирургическом отделении Больницы Архангела Михаила врачи впервые применили электрохирургическую систему для выполнения операций. У операционного стола работали Александр Стринкевич и Амралли Гуломов. Они проводили герниопластику (удаление паховой грыжи) у пациента, который страдал от этого заболевания и не мог вести полноценную жизнь. Об этом сообщили в минздраве региона.

Современный генератор использует высокочастотный электрический ток для разреза тканей и остановки кровотечений. Эта технология обеспечивает хирургу высокую точность и контроль, а пациентам — минимальное вмешательство, хороший косметический эффект, снижение болевых ощущений и быструю реабилитацию.

Ультразвуковой скальпель применяется в различных областях хирургии: абдоминальной, торакальной, детской, в урологии и оперативной гинекологии. Ежегодно в больнице проводится около 2 тыс. плановых и экстренных операций. Чаще всего хирурги выполняют вмешательства на внепеченочных желчных протоках, удаление желчного пузыря, операции при остром аппендиците, грыжах передней брюшной стенки, операциях на толстой кишке и при удалении пораженных варикозом вен нижних конечностей.

По словам заместителя главного врача по хирургической помощи Альберта Гернера, для лечения паховых грыж применяются современные методики малоинвазивных операций с использованием эндоскопического оборудования и сетчатых имплантов. Доступ через небольшие проколы снижает послеоперационные риски, включая инфицирование и рецидив, и позволяет хирургам оперировать грыжи с двух сторон за одно вмешательство без дополнительных разрезов. Это сокращает время операции и уменьшает воздействие анестезии на пациента.

