В Прикамье застройщик «Развитие» купил новый завод Сумма сделки пока не разглашается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская строительная компания «Развитие» продолжает наращивать свои производственные мощности. Холдинг стал соучредителем ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной». Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», 32% акций предприятия теперь принадлежат ООО «СК «Техстрой», входящему в структуру «Развития». Основной пакет — 64% — остался у ООО «Инвестиции-недвижимость-консалтинг», ещё 4% контролирует пермский предприниматель Андрей Малыгин. Сумма сделки пока не разглашается.

Это приобретение позволит застройщику усилить вертикальную интеграцию и уменьшить зависимость от внешних поставщиков. По словам руководителя ООО «СК «Техстрой» Георгия Кочкина, собственный кирпичный завод обеспечит стройплощадки группы необходимым материалом, позволяя контролировать объёмы, ассортимент и качество продукции. Часть кирпича будет использоваться для нужд компании, а часть — реализовываться на рынке.

Предприятие на Закаменной производит лицевой керамический кирпич с 2001 года — более 60 млн штук в год. В 2024 году выручка составила 416 млн руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб. «Развитие» планирует модернизировать производство и расширить ассортимент продукции. Это уже четвёртый производственный объект в портфеле компании, включающий завод железобетонных изделий и кирпичный завод «Меакир» в Березниках.

Руководство отмечает, что наличие двух кирпичных заводов в разных городах оптимизирует логистику, снижает издержки и позволяет более гибко управлять производственными процессами. Это особенно важно для крупных проектов группы в Перми, включая комплексное развитие территорий (КРТ). Однако эксперты указывают, что окупаемость инвестиций будет зависеть от состояния строительного рынка, который сейчас находится в стадии стагнации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.