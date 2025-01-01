Указом президента в Прикамье назначены новые судьи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №992 в Пермском крае назначены новые судьи. Екатерина Спелкова стала судьей Пермского краевого суда, а Яна Абаджева — судьей Свердловского районного суда Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Кроме того, накануне в суде состоялась торжественная церемония вручения удостоверений новым федеральным судьям Пермского края. Основанием для этого события послужил Указ президента Российской Федерации Владимира Путина № 904 от 8 декабря 2025 года.

В числе удостоенных удостоверений оказались Алина Королькова, судья Мотовилихинского районного суда Перми; Юлия Малькова, судья Пермского районного суда Пермского края; Оксана Микова, судья Чернушинского районного суда Пермского края; Надежда Афанасьева, судья Александровского городского суда Пермского края; и Ольга Русинова, судья Чайковского городского суда Пермского края.

