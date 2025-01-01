В Прикамье создадут комиссию для расследования случаев вреда волонтерам Соответствующее решение принял глава региона Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

В Пермском крае будет сформирована комиссия, которая займется выяснением причинно-следственных связей между получением вреда здоровью волонтерами и их деятельностью. Эта комиссия будет заниматься добровольческой работой по восстановлению инфраструктуры и поддержке населения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее решение принял глава региона Дмитрий Махонин. На подписанный указ первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно указу, комиссия будет сотрудничать с федеральными и региональными властями, а также с организациями и предпринимателями. В её состав войдут и.о. руководителя администрации губернатора Прикамья Александр Смертин, директор департамента общественных проектов Евгений Хузин, его заместитель Марина Дружинина, замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин, руководитель ГКУ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» Евгений Лесников, замминистра труда и соцразвития Прикамья Ирина Петроградских и другие специалисты.

В соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2022 года №972, родственникам погибших волонтеров, которые выполняли задачи на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, выплачивается единовременная сумма в размере 5 млн руб. Добровольцы, получившие увечья, получают компенсацию в размере 3 млн руб.

