За сутки в Пермском крае потушили 7 пожаров

Константин Долгановский

За последние сутки, 29 декабря 2025 года, на территории Пермского края было ликвидировано 7 пожаров. Два из них произошли в Перми, по одному — в Кишертском, Соликамском, Пермском, Кунгурском и Сивинском муниципальных округах. В результате пожаров никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Для предотвращения новых возгораний 29 декабря 182 профилактические группы, состоящие из 344 человек, обошли 1747 жилых домов, проинструктировали по вопросам пожарной безопасности 2830 жителей и распространили 2303 памятки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара следует немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».

