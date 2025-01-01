Число заболевших гриппом и ОРВИ в Пермском крае выросло на 9% В ряде детских учреждений края временно приостановлены занятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 по 28 декабря 2025 года в Пермском крае число заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 9,1% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 25 829 случаев заражения. Эпидемический порог пока не превышен. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лабораторные исследования показывают, что среди пациентов с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа и другие патогены негриппозной природы, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в детских учреждениях края за последнюю неделю были временно приостановлены занятия в 81 группе детских садов, 154 классах школ и 27 группах средних учебных заведений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.