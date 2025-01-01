В Перми открылся Фестиваль зимнего спорта Он продлится до 1 марта Поделиться Твитнуть

В Перми на площади перед Театром-Театра состоялось открытие «БионордКатка» — главного места проведения фестиваля.

Как сообщили в минспорта региона, гостей приветствовали заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и известный фигурист, режиссёр Илья Авербух.

Илья Авербух впервые представит в Перми проект «Народный ледниковый», в котором смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо подать заявку на сайте пермьзимаспорт.рф. Отборочные и финальные этапы «Народного ледникового» будут проходить на «БионордКатке».

К новому сезону арена была увеличена: помимо основной ледовой площадки и детской зоны, здесь появилась профессиональная дорожка для кёрлинга. Также обновлено гостевое пространство. Фестиваль продлится до 1 марта и включает мастер-классы, любительские соревнования и массовые катания.

Расписание мероприятий и возможность записи на них доступны на сайте пермьзимаспорт.рф.

