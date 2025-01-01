Первая партия белых баклажанов прибыла в Пермский край из Китая Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю организовало контроль ввоза в Прикамье первой партии белых баклажанов из Китая. Общий вес груза составил 34,88 тонны. Важно отметить, что в 2024 году подобных поставок в регион не осуществлялось.

По прибытии партии специалисты Управления Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели проверку сопроводительных документов и взяли необходимые пробы. Фитосанитарный сертификат, выданный на партию, подтвердил соответствие продукции всем установленным требованиям.

После проведения карантинного контроля никаких нарушений выявлено не было. Также не обнаружены карантинные организмы. В результате были составлены акты, разрешающие использование продукции.

