«Яндекс Карты» представили новогодние панорамы Перми

В «Яндекс Картах» появился новый слой с новогодними панорамами. В праздничные дни пользователи смогут виртуально прогуляться по украшенным улицам не только Перми, но и 50 других городов России.

Новый слой доступен как в мобильном приложении, так и в веб-версии сервиса. Чтобы увидеть украшенные места, нужно перейти в режим панорам и нажать на значок снеговика, соответствующий нужному городу. На панорамах Перми можно увидеть городскую ёлку, сквер имени Мамина-Сибиряка, Амфитеатр и другие известные достопримечательности, которые можно детально рассмотреть с разных ракурсов.

Для создания новогодних панорам команда «Яндекс Карт» провела масштабную съёмку, охватив более 300 локаций в 52 городах России. Все снимки были сделаны в декабре 2025 года. Помимо Перми, новогодние панорамы доступны в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах и в городах Золотого Кольца, а также в Великом Устюге, Калининграде, Сочи, Шерегеше и Сортавале.

