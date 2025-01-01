В цветной капусте из Пермского края нашли пестициды Поделиться Твитнуть

В партии цветной капусты, произведённой в Кунгурском округе, обнаружили опасные уровни пестицидов. Об этом сообщили представители Россельхознадзора.

Проверка, проведённая по инициативе ведомства, выявила нарушения. Были взяты пробы продукции, и лабораторные исследования подтвердили использование запрещённых химических средств защиты растений при выращивании овощей. По результатам проверки было возбуждено административное дело против индивидуального предпринимателя, который занимался выращиванием этой продукции. В отношении него был наложен штраф.

