Пермские баскетболисты одержали уверенную победу над «Пари НН» Счёт игры — 102:79

Пермская «Бетсити Парма» одержала уверенную победу над «Пари НН» в домашнем матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ, завершив игру со счетом 102:79.

Лидером по набранным очкам в команде хозяев стал Джейлен Адамс, записавший на свой счёт 20 очков. В составе гостей наиболее результативным оказался Кирилл Попов, набравший 15 очков.

«Обыгрываем «Пари НН» — 102:79 и встречаем Новый год в отличном настроении!» — сообщается в соцсетях команды.

По итогам встречи с нижегородской командой «БЕТСИТИ Парма», имея в активе 12 побед в 18 играх, удерживает третью позицию в турнирной таблице. «Пари НН», с четырьмя победами в 18 матчах, располагается на девятом месте.

Следующая игра пермской команды состоится уже в следующем году, 4 января. «Парма» проведёт домашний матч с «Зенитом».

