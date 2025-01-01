В Перми завершено строительство детского реабилитационного центра Он начнёт работать в первом квартале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В краевой столице завершены работы по возведению детского реабилитационного центра в Камской долине. Об этом на своей странце написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Завершили строительство современного реабилитационного центра, где смогут проходить комплексную социальную реабилитацию более 2 тысяч человек в год», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, в настояще время ведется передача объекта учреждению и подготовка к открытию. Работать центр начнет в первом квартале 2026 года.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Как писал «Новый компаньон», возводить реабилитационный центр в Камской долине начали в 2023 году. В учрждении смогут проходит реабилиацию дети, страдающие заболеваниями, которые приводят к инвалидности, включая патологии опорно-двигательного аппарата и ментальные отклонения.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Реабилитационное учреждение будет работать как в формате круглосуточного стационара, так и в режиме дневного пребывания. В здании предусмотрены 80 мест для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, и 75 мест для детей, посещающих центр в дневное время.

