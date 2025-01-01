Во время СВО погиб житель Прикамья Александр Дёмин Его похоронят 31 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Александр Дёмин из Сивинского округа. Об этом сообщили местные власти на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр Дёмин родился 7 июня 1970 года, а погиб 25 августа 2025 года. Иных сведений о нём не уточняется.

Церемония прощания пройдёт 31 декабря в 11:00, а с 11:30 состоится траурный митинг в Екатерининском доме культуры по адресу: с. Екатерининское (ул. Советская, д. 1).

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

