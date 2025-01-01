Пермский муниципальный перевозчик нарастил пассажиропоток на 4 млн человек Стали известны итоги работы «Пермгорэлектротранса» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали об итогах работы муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс» в этом году.

В ведомстве сообщили, что за год пассажиропоток составил 69,8 млн человек (рост — на 4 млн пассажиров). Из них 41,8 млн человек пришлось на автобусы и 28 млн — на трамваи.

За это же время на линию вышли 77 новых автобусов: 35 особо большого класса («гармошки»), 33 большого класса и 9 — малого класса.

В уходящем году было открыто движение по обновлённым путям на ул. Мира, в техническом режиме запущено движение на ул. Белинского.

Также в этом году было отрыто движение по ул. Пушкина, Крисанова и Карпинского; возобновилась работа трамвайных маршрутов №11 и 12.

В следующем году начнётся реконструкция участка по ул. Сибирской и трамвайного узла на площади Трудовой доблести (бывш. Карла Маркса).

На сегодняшний день «Пермгорэлектротранс» обслуживает все трамвайные и 12 автобусных маршрутов — №3, 8, 10, 27, 36, 45, 50, 62, 71, 81, 82 и 85.

