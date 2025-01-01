Топ-менеджера ПЗСП предложили наградить за заслуги перед Пермью В гордуму внесён проект решения о награждении Михаил Черепанова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ПЗСП»

Депутата Пермской городской думы, технического директора АО «ПЗСП» предлагается наградить почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект решения опубликован на сайте представительного органа.

«Наградить почётным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Черепанова Михаила Юрьевича, технического директора акционерного общества «ПЗСП», депутата Пермской городской Думы VII созыва за особые заслуги в сфере строительства и развития инфраструктуры города Перми, значительный личный вклад в реализацию проектов по улучшению городской среды», — сообщается в документе.

Вместе с почётным знаком депутату будет вручено единовременное денежное вознаграждение.

Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Михаил Черепанов избирался в гордуму три раза. Является председателем комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству и входит в состав комитета по экономическому развитию. На ПЗСП прошёл путь от инженера до технического директора. В 2009 году был удостоен звания «Почётный строитель России».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.