За выходные из Перми вывезли более 56 тысяч кубометров снега Особое внимание уделяется очистке дорог, тротуаров, остановок, лестниц

Константин Долгановский

С начала декабря в городе выпало более 80 мм осадков, что превышает месячную норму в 1,7 раза. Подрядчики сосредоточились на уборке снега и наледи с тротуаров и проезжей части.

Как сообщили в мэрии, только в прошлые выходные, 27-28 декабря, на улицах работали 229 единиц техники и 249 дорожных рабочих днём, а ночью — 250 единиц техники и 119 рабочих. За последние трое суток вывезли более 56,5 кубометров снега, а с начала декабря — свыше 180 тыс кубометров.

В понедельник, 29 декабря, на улицах города задействованы около 200 единиц техники и 164 дорожных рабочих. Ночью их количество будет увеличено.

Вывоз снега будет осуществляться во всех районах Перми.

В Дзержинском районе к примеру снег будет вывозиться с улиц Водопроводная, Желябова, Пожарского, Пролетарская, Вагонная. В Индустриальном районе — с ул. Мира. в Ленинском- с ул. Спешилова. В Мотовилихе — с улиц Макаренко, Тургенева, Старцева, Крупской. В Свердловском районе — с улиц Героев Хасана и Чернышевского.

Особое внимание уделяется очистке дорог, тротуаров, остановок, лестниц, пешеходных зон, спусков, подъёмов и маршрутов общественного транспорта.

В мэрии пояснили, что из-за интенсивного снегопада и большого транспортного потока, убрать и вывезти снег сразу невозможно. Сначала проводится патрульная очистка с перемещением снега к обочинам, затем его вывозят на полигоны в ночное время. После этого убирают парковочные места. На вывоз снега подрядчикам отводится от трёх до пяти дней.

Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, следует обратиться в обслуживающую организацию. Если реакции нет, можно позвонить в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края на ул. Клары Цеткин, 10а (телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в районную администрацию.

