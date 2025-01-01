Суд обязал отремонтировать спортивный стадион в Пермском крае На его покрытии есть дефекты в виде выбоин и неровностей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковский городской суд удовлетворил иск прокурора и обязал спортивную школу «Лидер» и Комитет по физической культуре и спорту городской администрации провести ремонт стадиона в Усолье Березниковского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки были найдены нарушения закона о муниципальной собственности. Прокуратура обнаружила, что спортивный объект, на котором проходят массовые мероприятия с участием детей, содержится в ненадлежащем состоянии. В частности, дефекты покрытия футбольного поля, такие как выбоины и неровности, угрожают безопасности спортсменов.

Суд постановил, что ответчики обязаны отремонтировать стадион. Прокуратура будет следить за исполнением решения суда после его вступления в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.