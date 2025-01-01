Жителей Прикамья предупредили о гололёде и изморози 30 декабря
По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 30 декабря в отдельных районах Пермского края прогнозируются гололёд и изморозь. Ночью и в первой половине дня ожидается туман.
В связи с этими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям соблюдать следующие правила безопасности:
— не находиться рядом с деревьями, зданиями и линиями электропередачи, а также избегать парковки автомобилей вблизи этих объектов;
— водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия;
— пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе проезжей части.
«Поделитесь информацией о прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и мерах пожарной безопасности с близкими. В случае экстренной ситуации звоните по телефонам: «01» с городского телефона, «101» или «112» с мобильного телефона (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
