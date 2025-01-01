Жителей Прикамья предупредили о гололёде и изморози 30 декабря Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 30 декабря в отдельных районах Пермского края прогнозируются гололёд и изморозь. Ночью и в первой половине дня ожидается туман.

В связи с этими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям соблюдать следующие правила безопасности:

— не находиться рядом с деревьями, зданиями и линиями электропередачи, а также избегать парковки автомобилей вблизи этих объектов;

— водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия;

— пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе проезжей части.

«Поделитесь информацией о прогнозируемых погодных условиях, правилах безопасного поведения и мерах пожарной безопасности с близкими. В случае экстренной ситуации звоните по телефонам: «01» с городского телефона, «101» или «112» с мобильного телефона (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.