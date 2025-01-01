В Перми 30 декабря заработает новогодняя ярмарка местных товаропроизводителей Поделиться Твитнуть

В Перми 30 и 31 декабря пройдёт ярмарка продукции местных производителей. Она будет располагаться на цокольном этаже торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а), рядом с входом в супермаркет «Перекресток». Ярмарка будет открыта для посетителей во вторник, 30 декабря, с 10:00 до 22:00, и в среду, 31 декабря, с 10:00 до 20:00.

Посетители смогут приобрести разнообразные продукты местного производства, включая мясные деликатесы, масла холодного отжима, продукцию пчеловодства, комбучу, чак-чак, урбечи, шоколадные изделия, зефир, пряники и многое другое. Также будут представлены традиционные куклы, игрушки, сумки с фермуаром, ручная керамика, свечи, мыло, эфирные масла, паззлы, расписные глиняные свистульки, уральские самоцветы, вязаные варежки, шапки и шарфы, а также другие новогодние сувениры и изделия народных промыслов.

В ярмарке примут участие более 20 местных предприятий и брендов, таких как «Пермские пчелы», «Промед», «Масло из Хохловки Oul and soul», «Пермские свистульки», «Морозовские сладости», «Маслолад», «Ильен», «Пасека Мурсалимовых», «Северная пчела», «Chocolateria kr», «Царевы амбары», «МыЛа_ВаРкА Zapolskikh», «INPLAYWOOD», шоурум «KAMWA» и индивидуальные предприниматели и мастера.

Ярмарка организована в рамках проекта «Покупай пермское», возрождённого в 2017 году и на сегодняшний день объединяющего более 500 местных компаний, включая крупные предприятия и представителей малого и среднего бизнеса.

